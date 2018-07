João Semedo, um "lutador determinado e elegante, campeão da dignidade"

José Manuel Pureza diz que João Semedo foi "um campeão da dignidade" nas batalhas que travou, especialmente na luta pelo direito à morte medicamente assistida.

Em declarações à TSF, o antigo líder parlamentar do Bloco e companheiro de João Semedo nas batalhas em prol da despenalização da eutanásia e mudança no Serviço Nacional de Saúde lamentou a morte do antigo coordenador do Bloco de Esquerda, esta manhã, aos 67 anos .

"Vou recordar o João como o meu melhor amigo", diz à TSF.

A perda de João Semedo deixa um "vazio profundo ao país e à democracia", considera.

José Manuel Pureza recorda ainda "um lutador abnegado, determinado e elegante, que deixava uma marca de elevação nas relações que fazia com toda a gente".