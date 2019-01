Marcelo no lugar do pendura. Uma viagem de 300 km dentro de um camião

O Presidente da República iniciou, esta segunda-feira, uma viagem de Lisboa ao Porto, dentro de um pesado de mercadorias, para conhecer os problemas dos camionistas de longa distância.

Marcelo Rebelo de Sousa revelou que esta viagem é o cumprimento de uma promessa que fez aos camionistas em dezembro, depois de um almoço com membros da Associação "Motoristas do Asfalto".

"Eu prometi que, logo que pudesse, faria o percurso Lisboa-Porto, para ver como era. E é isso que vou fazer hoje", explicou.

Marcelo Rebelo de Sousa tinha prometido aos camionistas que iria fazer o mesmo percurso que estes fazem

A viagem começou no Terminal de Carga Aérea do Aeroporto de Lisboa, a partir de onde Marcelo acompanhou o motorista Fernando Frazão. O Presidente vai, de seguida, almoçar com motoristas de pesados de mercadorias, à beira do IC2, em Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra. Terminado o almoço, pela tarde, Marcelo parte para o Porto, com a motorista Alexandrina Santos.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no início de uma viagem de Lisboa ao Porto em pesado de mercadorias Foto: António Cotrim/Lusa

"Vai permitir-me perceber um bocadinho os problemas comuns [dos camionistas] e os problemas específicos das mulheres que são camionistas nesta longa distância", explicou Marcelo Rebelo de Sousa. "Eles fazem isto muitas horas seguidas, tendo de parar, às vezes, em condições que estão longe de ser as melhores. A minha experiência é de luxo comparada com a experiência deles. Mas estou preparado", rematou.

O Presidente da República quer compreender os problemas com que os camionistas têm de lidar

Um casal de motoristas 'da pesada'

Luís e Rita Brás são casados. São também, ambos, motoristas de pesados. Passaram a lua de mel no camião, vivem nas estradas desde a década de 1970.

Rita foi a primeira mulher em Portugal com carta de pesados, garante Luís. Já o marido faz rádio na "Rádio Quinta do Conde", onde tem um programa dedicado aos camionistas, chamado "Longo Curso Estrada Fora".

O jornalista João Alexandre esteve à conversa com Rita e Luís, um casal de camionistas que vive nas estradas há 40 anos