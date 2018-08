Marques Mendes anuncia aumento das pensões e baixas do IVA da luz e do IRS

Numa altura em que o Governo está a negociar o próximo Orçamento do Estado com os parceiros à esquerda do PS, Marques Mendes garante, no espaço de comentário semanal que ocupa na SIC, que o Governo está a preparar, entre outras medidas uma descida no IVA da eletricidade e do IRS e um aumento das reformas.



O comentador garante que uma das prioridades do Governo passa pelo setor da energia. Marques Mendes diz que o Governo em concertação com o Bloco de Esquerda pode incluir no próximo Orçamento do Estado uma contribuição sobre o setor elétrico e anuncia uma descida do IVA da eletricidade "falta saber se para 6% se para 13%".

Marques Mendes anunciou ainda uma descida dos impostos, com um desagravamento fiscal em sede de IRS: "A decisão política está tomada. O governo está agora a fazer contas para definir a dimensão desse alívio."

A lista de prioridades do Governo passará ainda, de acordo com Marques Mendes, por um aumento das reformas até 850€.



"As pensões de reforma até 857 euros que se aplicam a dois terços dos reformados portugueses vão ter um aumento real, acima da inflação, de 0,5 por cento. Em termos práticos significa um aumento mensal de 10 euros para pensões até 500 euros", revelou.

Marques Mendes antecipou também as alegadas prioridades do governo em matéria de investimento público, dizendo que o ministro da Saúde pode ser o grande vencedor do próximo Orçamento com o previsto reforço de verbas para a Saúde, mas também para a Ciência e para a Cultura.

Estará prevista também uma atualização salarial na função pública onde haverá novas contratações, garante Marques Mendes.