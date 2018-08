Metade do IRS e descontos na habitação para emigrantes que regressem

É uma das medidas emblemáticas da proposta do PS para o Orçamento de Estado do próximo ano: quem regressar a Portugal em 2019 e 2020 vai pagar metade do IRS, ter descontos na viagem de regresso e na habitação. O anúncio foi feito por António Costa no comício que marcou a rentreé do Partido Socialista no novo ano político eleitoral.

António Costa dá a conhecer a medida de pagamento de metade do IRS.

O secretário geral do PS prometeu ainda o maior aumento orçamental no setor da Cultura, da Educação (em particular no ensino profissional) e da Ciência, com a criação de cinco mil empregos científicos, públicos e privados.

No arranque do novo ano político, António Costa garantiu que o rigor não será sacrificado para não "estragar o que já se conseguiu", salientando a importância de manter a estabilidade política com os parceiros da "geringonça". PCP e BE são "essenciais", disse Costa mas o PS é "imprescindível".