Miguel Relvas comenta Conselho Nacional do PSD

Em dia de Conselho Nacional do PSD, Miguel Relvas tem encontro marcado às onze no Café de São Bento.

Na companhia de Paulo Baldaia e David Dinis a partir do emblemático café junto à Assembleia da República, o ex-dirigente nacional do PSD vai acompanhar a reunião que põe à prova a direção de Rui Rio a partir das 23h00 na antena da TSF.

No Porto, as jornalistas Bárbara Baldaia e Raquel de Melo acompanham o desenrolar do debate e votação no Conselho Nacional.

Às Onze no Café de São Bento para ouvir às quintas-feiras, depois das 23h00, com repetição às sextas depois das 03h00

Leia aqui tudo sobre a crise no PSD