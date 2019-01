Montenegro e Rio estiveram "bem", cada um à sua maneira. Líder do PSD "vai sair vencedor"

Luís Montenegro está pronto para se candidatar à liderança do PSD mas Rui Rio não aceita o desafio das eleições diretas e apresenta uma moção de confiança. A guerra interna no seio do partido vai longa, porém o ex-líder Luís Marques Mendes não aponta o dedo a nenhum dos intervenientes, até pelo contrário: "Um e outro fizeram bem".

Durante o espaço habitual de comentário semanal no Jornal da Noite da SIC, Marques Mendes comparou a situação do partido ao país. "Algumas pessoas podem dizer que estas coisas são um ataque ao poder. Não. Isto é como no país, eleições antecipadas no país ou dentro dos partidos é o normal".

Desta forma, o ex-dirigente social-democrata acha que Montenegro "fez bem e Rui Rio também fez bem". Primeiramente, e tendo em conta as sondagens que alertam para o "mau estar dentro do PSD", Montenegro chegou-se à frente. "Concorde-se ou discorde-se das suas opiniões fez bem e teve mérito porque assumiu com coragem as posições, porque deu a cara, porque não se limitou a deixar que as coisas se queimassem em lume brando", esclareceu Marques Mendes.

Contudo não se pode dizer, segundo o comentador, que a posição de Rui Rio ficou aquém do esperado. "Rui Rio podia fingir, fazer de conta, não dizer nada, tinha os estatutos a favor dele mas não, assumiu", sublinhou o social-democrata.

E o PS sai a ganhar desta guerra interna? Marques Mendes explica que "há algumas pessoas que dizem que estes problemas e que esta crise vão abrir uma passadeira vermelha para António Costa", mas discorda, frisando que essa é apenas a "primeira impressão mas não vai ser o resultado final porque a experiência prova que quando há uma clarificação é sempre melhor, o partido que a faz sai reforçado".

O "não" de Rio a eleições diretas resultou numa apresentação da moção de confiança e, nesta situação, o ex-líder do PSD crê que Rui Rio vai sair vencedor, até pelo que dita a história. "Acho que Rui Rio vai ganhar no Conselho Nacional, acho que a sua moção de confiança vai ser aprovada", salvaguardou Marques Mendes.

"Nunca vi ao longo da história do PSD um líder perder uma votação relevante no Conselho Nacional", acrescenta, frisando que está crente de que pode haver uma eleição com voto secreto, pois basta que 10% do Conselho Nacional assim o entenda.