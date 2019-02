Morreu Arnaldo Matos, fundador do MRPP

Arnaldo Matos, fundador do MRPP, morreu esta sexta-feira aos 79 anos. A notícia foi avançada pelo Jornal da Madeira e confirmada pouco depois pelo partido.

O advogado e ativista político madeirense foi convidado do programa da TSF Governo Sombra na passagem de ano de 2018.

Arnaldo Matos continuava ligado ao partido que fundou na década de 70, apesar de já não desempenhar qualquer cargo.



Em comunicado, o MRPP reage à morte "do camarada" com "profunda tristeza e um enorme vazio".

O partido lembra o fundador do PCTP/MRPP como "um incansável combatente marxista que dedicou toda a sua vida ao serviço da classe operária e a lutar pela revolução comunista e por uma sociedade sem classes."



O MRPP sublinha que a obra e o exemplo do dirigente "perdurarão para sempre na memória dos operários e dos trabalhadores portugueses e constituirão um guia na luta do proletariado revolucionário e dos comunistas pelo derrube do capitalismo e do imperialismo e pela instauração do modo de produção comunista e de uma sociedade de iguais."