Durão Barroso "muito triste" com a morte de Zeca Mendonça, uma "pessoa muito boa"

O antigo líder do PSD José Manuel Durão Barroso lamentou hoje a morte de Zeca Mendonça, considerando que o antigo assessor "faz parte da história" do partido.

PUB

"Notícia muito triste: morreu o nosso Zeca Mendonça, uma pessoa muito boa que faz parte da história do PSD", escreveu José Manuel Durão Barroso, na rede social Twitter.

Na mensagem, o também ex-presidente da Comissão Europeia, que liderou o PSD entre 1999 e 2004, enviou os seus "mais sentidos pêsames" aos familiares e amigos mais próximos de Zeca Mendonça, que era atualmente assessor na Presidência da República e morreu hoje aos 70 anos.

Também no Twitter, o comissário europeu Carlos Moedas lembrou Zeca Mendonça não só como "um grande profissional", mas também como "um grande ser humano".

Morreu Zeca Mendonça. Para além de um grande profissional era um grande ser humano. Um homem bom. Um abraço à família. CM https://t.co/jflc4U97Sa - Carlos Moedas (@Moedas) March 28, 2019

"Um homem bom", escreveu Carlos Moedas, que envia "um abraço à família".

O assessor da Presidência da República José Luís Mendonça Nunes, conhecido por 'Zeca Mendonça', morreu hoje aos 70 anos.

Zeca Mendonça nasceu em Lisboa, na freguesia de Santos-o-Velho, em 23 de março de 1949.

Torna-se funcionário do PSD (então PPD) em 1974, tendo começado como segurança, e em 1977 passou para o gabinete de imprensa do partido, no qual trabalhou durante 40 anos.

Como assessor de imprensa, Zeca Mendonça trabalhou com 16 presidentes do PSD - ou 17, caso se conte com Leonardo Ribeiro de Almeida, que presidiu à Comissão Política quando Francisco Sá Carneiro liderava o partido e era primeiro-ministro -- terminando funções no mandato de Pedro Passos Coelho.

Em dezembro de 2017, põe fim a 43 anos de ligação profissional ao PSD para ir reforçar a equipa de assessoria do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

LER MAIS:

- O assessor que fez história no PSD. E a história do papel "esquecido" no regreso de Sines

- Cavaco Silva lembra Zeca Mendonça como "um homem bom" a quem o PSD muito deve

- Morreu Zeca Mendonça, histórico assessor do PSD

- Santana Lopes lamenta a perda da "sombra boa" dos presidentes do PSD