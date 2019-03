Rio recorda Zeca Mendonça, "parte da história do PPD/PSD"

O presidente do PSD, Rui Rio, lamentou esta quarta-feira a morte de Zeca Mendonça e considerou que o antigo assessor do partido "faz parte da história do PPD/PPD".

"Morreu o Zeca Mendonça, um profissional competente, honesto e de enorme dedicação ao PSD. A sua simpatia e disponibilidade a todos cativava. O Zeca faz parte da história do PPD/PSD e deixará, para sempre, uma enorme saudade em todos nós. A minha sentida e muito amiga homenagem", escreve Rui Rio, na sua conta oficial da rede social Twitter.

Numa nota de pesar publicada no site do partido, o PSD expressa igualmente "profunda consternação" com a notícia da morte de Zeca Mendonça.

"Nesta hora, faltam as palavras para expressar a sua importância para o partido e para todos aqueles com quem se cruzou ao longo da vida. Dedicação, seriedade e amizade são apenas alguns dos valores em que pensamos quando o relembramos", refere o texto, assegurando que o legado do histórico assessor "permanecerá para sempre".

O assessor da Presidência da República José Luís Mendonça Nunes, conhecido por 'Zeca Mendonça', morreu esta quinta-feira aos 70 anos.

Zeca Mendonça nasceu em Lisboa, na freguesia de Santos-o-Velho, em 23 de março de 1949.

Torna-se funcionário do PSD (então PPD) em 1974, tendo começado como segurança, e em 1977 passou para o gabinete de imprensa do partido, no qual trabalhou durante 40 anos.

Como assessor de imprensa, Zeca Mendonça trabalhou com 16 presidentes do PSD - ou 17, caso se conte com Leonardo Ribeiro de Almeida, que presidiu à Comissão Política quando Francisco Sá Carneiro liderava o partido e era primeiro-ministro -- terminando funções no mandato de Pedro Passos Coelho.

Em dezembro de 2017, põe fim a 43 anos de ligação profissional ao PSD para ir reforçar a equipa de assessoria do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

