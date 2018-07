"Obrigado, João." O adeus a João Semedo nas redes sociais

Foram muitas as reações à morte de João Semedo nas redes sociais. O antigo coordenador do Bloco de Esquerda, que já há alguns anos travava uma batalha contra o cancro, encontrava-se hospitalizado e morreu esta manhã, aos 67 anos .

Catarina Martins, que coordenou o Bloco de Esquerda com João Semedo, numa liderança bicéfala, deixou um "obrigado".

Também a socialista Isabel Moreira agradece ao bloquista. "Acordar com a notícia que não queria, não queria, não queria que chegasse. João Semedo, escreverei sobre ti. Meu querido amigo. Obrigada por tudo".

"João Semedo morreu. Aqui fica o testemunho do meu respeito pela sua memória. Convivi alguma coisa com ele, na esplanada do Pão de Canela, na Praça das Flores em Lisboa. Onde visivelmente o João Semedo gostava de ir, quando estava em Lisboa. A memória de um homem de esquerda, dialogante, firme, solidário, combativo, digno. Honra à memória de João Semedo", escreveu o socialista João Soares.

José Ribeiro e Castro, do CDS, admite que não partilhava a visão política de João Semedo, mas recorda-o com estima numa publicação que minutos depois apagou. "Creio que não concordávamos numa ideia. Mas sempre o estimei como um homem sério. Era uma pessoa cordata e um adversário leal. Enfrentou a doença e as suas dificuldades com grande coragem e ainda maior naturalidade. Entristece-me a sua morte. Deixo os meus sentimentos à sua família e aos amigos mais próximos. Que Deus o acolha na sua misericórdia. Seria uma grande partida. E uma revelação. A revelação, afinal, de que todos precisamos."

"Uma perda para o país, perdemos todos", escreve Porfírio Silva.

José Alberto Azeredo Lopes, ministro da Defesa, recorda João Semedo como "um homem bom, sereno e justo"

"Nem sempre estivemos de acordo mas nunca faltaram a convicção, a cordialidade, a elegância e o respeito entre nós. Até sempre camarada!", escreve Mamadou Ba, militante do Bloco de Esquerda e ativista SOS Racismo.