PGR não foi feliz e sindicato do Ministério Público foi "insultuoso" com Parlamento

Carlos César lamenta a posição assumida pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), que anunciou uma greve para o inicio de fevereiro contra a intenção do PS e PSD de alteração na estrutura do Conselho Superior do Ministério Público, compondo-o maioritariamente por não-magistrados.

No programa da TSF "Almoços Grátis", o líder da bancada parlamentar do PS acusou o sindicato de alinhar numa "nova moda de acender conflitos": a greve.

A posição dos sindicatos é "insultuosa do ponto de vista da sua relação com o Parlamento, inaceitável e estranha do ponto de vista do anuncio de um pré-aviso de greve", condenou Carlos César.

A questão pode ser debatida, defende, mas não nos termos em que veio a público. Em vez de uma " discussão serena", gerou-se uma "tempestade injustificada".

Não é "legítimo um sindicato de magistrados do MP vir a dizer algo como isto: 'Parece que a perseguição penal de quem enriqueceu, esbanjou e prejudicou o País e a democracia incomoda muitas pessoas dentro do Parlamento e fora dele'", criticou ainda, citando António Ventinhas, presidente do SMMP.

Segundo António Ventinhas, com a alteração na estrutura do Conselho Superior do Ministério Público, ficando em maioria os membros designados pelo poder político, o que está em causa é o "controlo do Ministério Público e da investigação criminal", designadamente o combate à corrupção e à restante criminalidade económico-financeira.

Também a procuradora-geral da República, Lucília Gago, afirmou esta segunda-feira que tal seria uma "grave violação do princípio da autonomia", ameaçando demitir-se se a composição do Conselho Superior do MP for alterada.

"Não me parece ter sido especialmente feliz na forma como expôs o tema", disse Carlos César a propósito das declarações de Lucília Gago, sublinhando que os partidos não devem sentir-se "condicionados por qualquer outro ator no sistema político ou fora dele".

Já no sábado, a ex-PGR Joana Marques Vidal também defendeu que "será de manter" a atual composição do CSMP, em nome da independência dos tribunais.

(Com Anselmo Crespo e Nuno Domingues)

LER MAIS:

Marcelo afirma que "autonomia do Ministério Público é indiscutível"

PS ao lado de Marcelo na defesa da autonomia do Ministério Público

Greve dos magistrados do Ministério Público marcada para fevereiro

"É perigosíssimo." Magistrados contra maioria do Conselho do MP escolhida pelos políticos

PGR ameaça demitir-se se a composição do Conselho Superior do MP for alterada