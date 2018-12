Helicóptero do INEM: Costa solicita inquérito único ao Conselho Superior da Magistratura

O primeiro-ministro solicitou ao Conselho Superior da Magistratura a realização de um único inquérito sobre o acidente com um helicóptero em Valongo.

António Costa diz que já pediu a designação de um magistrado judicial para que seja realizado um relatório único sobre o "conjunto da atividade das diferentes entidades" no acidente com o helicóptero do INEM, em

declarações à margem da Inauguração do Centro de Acolhimento para Refugiados.

"Eu próprio tomei a iniciativa de solicitar ao Conselho Superior da Magistratura a designação de um magistrado judicial para que elabore um relatório sobre o conjunto da atividade das diferentes entidades. São várias entidades e não faz sentido haver relatórios parcelares. O que faz sentido é que haja um relatório único", disse o primeiro-ministro.

Primeiro-ministro defende a existência de um único inquérito sobre a queda do helicóptero do INEM

O chefe do Executivo espera que sejam apuradas responsabilidades, incluindo as do Estado, garantindo que "haverá indemnizações, se for caso disso."

António Costa quer que sejam apuradas responsabilidades e admite que "haverá indmenizações, se for caso disso."

O helicóptero do INEM despenhou-se na tarde do passado sábado, na Serra de Santa Justa, em Valongo. O aparelho regressava à base de Macedo de Cavaleiros proveniente do Hospital de Santo António do Porto. O acidente provocou a morte aos quatro ocupantes que seguiam a bordo: piloto, co-piloto, médico e enfermeira.

Foto: LUSA

Na terça-feira, durante o funeral de uma das vítimas, o Presidente da República, admitiu que houve "muitas falhas", depois das várias forças de socorro terem desencadeado a operação de busca e salvamento duas horas depois do primeiro alerta.