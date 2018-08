Publicação da lista de ex-políticos que recebem subvenções vitalícias está suspensa

A associação Transparência e Integridade considera inaceitável a decisão do Governo de suspender a publicação da lista dos ex-políticos que recebem subvenções vitalícias.

Segundo avança esta terça-feira o Jornal de Negócios , a publicação da lista com nomes e respetivas subvenções foi suspensa temporariamente até aprovação de nova lei, após a entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).

Ouvido pela TSF, João Paulo Batalha, diretor executivo da associação Transparência e Integridade, exige que a lista volte de imediato a ser publicada no site da Caixa Geral de Aposentações (CGA).

"Não há obrigação que deve estar acima das obrigações de transparência do Estado", considera.

"O RGPD não tem aqui qualquer influência nem permite que o Estado deixe de prestar contas do dinheiro que gasta de todos os cidadãos."

João Paulo Batalha fala de um "truque" e teme que o caso das subvenções vitalícias seja apenas a primeira de muitas informações escondidas.

"O recebimento de uma subvenção pública não é um dado pessoal. Isto indicia uma tentativa preocupante de, à boleia de um regulamento de proteção de dados se diminuírem obrigações de transparência do Estado e temos um Governo que presta menos e piores contas aos cidadãos".

João Paulo Batalha diz ter medo que esta seja "uma primeira tentativa de ver se este péssimo pretexto pega para o alargar a muitas outras obrigações de transparência".

Em resposta à TSF, o ministério do Trabalho e Segurança Social diz que "cabe aos serviços competentes, neste caso a CGA e não ao Governo, a tomada de decisões administrativas".

"Com efeito, a Caixa, como Instituto Público dotado de autonomia administrativa, tomou decisão fundamentada tendo por base a interpretação do ordenamento jurídico no quadro das suas competências e atribuições. A publicação temporária das SMV fundou-se num parecer não vinculativo emitido pela Comissão de Acesso aos Documentos da Administração anterior ao RGPD, o qual criou uma nova legalidade, à luz da qual a questão teve de ser novamente equacionada".

"A suspensão da publicação será, tudo indica, meramente temporária, aguardando-se por parte da Assembleia da República uma proposta de medida legislativa que venha restabelecer a obrigatoriedade da publicação das SMV".

Também contactada pela TSF, fonte ligada à Comissão Nacional de Proteção de Dados diz que não teve um papel direto nesta decisão, mas considera ser "percetível" a decisão de suspender temporariamente a lista de subvenções.