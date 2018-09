"Quero acreditar que Costa ainda não terá falado com Centeno"

Catarina Martins voltou a falar sobre a 'Taxa Robles', depois de Mariana Mortágua, e salientou que o objetivo do Bloco de Esquerda é travar a especulação.



Neste sentido, a líder bloquista quer acreditar que a declaração de António Costa, esta tarde, - onde justificou a rejeição da proposta do Bloco - só pode ter acontecido pelo facto de o primeiro-ministro ainda não ter falado com Mário Centeno sobre esta assunto.



"Quero acreditar que o senhor primeiro-ministro que acompanha muitos dossier não terá ainda falado com o senhor ministro das Finanças sobre esta matéria", disse em declarações aos jornalistas esta tarde.

Catarina Martins sublinhou ainda que é possível manter as negociações com o executivo sobre este tema, até porque se tratam de "matérias complexas" sobre as quais "não há razão nenhuma para se anunciarem posições extremistas sobre medidas que estão a ser feitas nas mesas de negociações".

"As propostas que acolhem a boa vontade dos dois lados da negociação, porque tanto nós como o Governo compreendemos a necessidade de atuar contra a especulação imobiliária e havendo esta vontade estamos a negociar a medida", reforçou a bloquista.