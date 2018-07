Ricardo Robles não se demite após polémica com prédio em Alfama

Ricardo Robles não se vai demitir do cargo de vereador da Câmara Municipal de Lisboa. "Não há nada reprovável na minha conduta. Procedi de forma exemplar", assegura o bloquista, continuando a defender as mesmas políticas de habitação que sempre proferiu.

"Atuei sempre em coerência com aquilo que defendo para a cidade e com a proteção dos seus habitantes. E, como se vê, nada do que tenho defendido ou proposto enquanto vereador pode resultar em benefícios próprios ou para a minha família, pelo contrário. Defendi e defendo o aumento dos impostos sobre mais valias e património imobiliário. Defendi e defendo a existência de regras de proteção aos inquilinos face à ameaça de despejo e que limitem os aumentos de rendas. Defendi e defendo políticas de habitação a custos controlados em Lisboa", esclareceu.

Tendo em conta a polémica, Robles frisa que a exigência do PSD para se demitir "não tem qualquer base e apenas contribuiu para intoxicar a opinião pública", o que o fará manter-se em funções.

"Não comprei este prédio para o vender com mais-valias", garantiu em conferência de imprensa, explicando que entende a posição da irmã, a outra proprietária do prédio, em querer vendê-lo pelo facto de estar a viver fora de Portugal.

Assim, o vereador explicou que irá ser pedida a propriedade horizontal do imóvel, para que cada proprietário possa decidir o que fazer com a sua parte do edifício. Neste ponto, Robles ressalvou ainda que não pretender vender e que irá arrendar as suas frações do prédio.

Recorde-se que o bloquista está envolvido numa polémica devido a um prédio que adquiriu no ano 2014 , em Alfama, e que esteve à venda no ano passado depois de restaurado. O negócio feito com a irmã, e a consequente venda do edifício em causa, poderia vir a render-lhe cerca de quatro milhões de euros.

As reações ao caso noticiado pelo Jornal Económico não tardaram e o PSD exigiu a demissão do vereador por "manifesta falta de ética, de seriedade e de credibilidade política".