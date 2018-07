Ricardo Robles renuncia ao cargo de vereador na Câmara de Lisboa

Ricardo Robles anunciou, esta segunda-feira, que renuncia ao cargo de vereador na Câmara Municipal de Lisboa e de membro da comissão coordenadora concelhia de Lisboa do Bloco de Esquerda.

A decisão foi comunicada pelo próprio à coordenadora do partido, Catarina Martins, no último domingo.

A renúncia do vereador do Bloco de Esquerda acontece depois de, nos últimos dias, ter sido envolvido numa polémica, devido à alegada incoerência entre as críticas feitas pelo próprio à especulação imobiliária em Lisboa, enquanto é proprietário de um prédio em Alfama, avaliado em 5,7 milhões de euros, que esteve à venda para alojamento local.

Apesar de o prédio já não estar no mercado, no anúncio da imobiliária publicado em 2017, mostrava o imóvel à venda por um valor quase 13 vezes superior àquele que pagou por ele, apesar de condenar amplamente a especulação imobiliária nas reuniões da autarquia e na última campanha eleitoral.

O prédio foi comprado à Segurança Social por Ricardo Robles e pela irmã, Lígia Robles, em meados de 2014 por 347 mil euros. Foi alvo de obras e no final de 2017 esteve à venda numa imobiliária especializada em imóveis de luxo com uma avaliação de 5,7 milhões de euros.

Ricardo Robles tinha já afirmado não ver "qualquer contradição" entre as suas posições políticas e o investimento feito, tendo sido defendido por Catarina Martins, que declarou que o vereador bloquista não fizera "nada de errado" .

No entanto, no comunicado agora divulgado, Ricardo Robles admite que "no respeito pelas regras legais, [a situação] revelou-se um problema político real e criou um enorme constrangimento" à sua intervenção como vereador.

"Esta é uma decisão pessoal que tomo com o objetivo de criar as melhores condições para o prosseguimento da luta do Bloco pelo direito à cidade", conclui.

Contactado pela TSF, o Bloco de Esquerda recusa-se, para já, a pronunciar-se sobre a renúncia de Ricardo Robles, estando marcada para esta noite uma reunião da Comissão Política do partido.