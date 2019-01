"Rio combate mais depressa os companheiros do que António Costa"

O antigo líder parlamentar social-democrata e ex-presidente da JSD, Hugo Soares, foi um dos militantes a usar da palavra no Conselho Nacional do PSD esta tarde, no Porto.

O deputado, apoiante assumido de Luís Montenegro, apresentou os seus argumentos contra a atual direção, liderada por Rui Rio.

"Quando eu na minha convicção vejo um carro que vai contra a parede, não acelero, tento travá-lo. Essa é a minha convicção", disse perante os militantes.

Hugo Soares entende que "a estratégia política é errada", acusando Rio de "combater mais depressa os companheiros do partido do que combate António Costa."

O ex-líder parlamentar deixou ainda um recado ao líder.

"Se fizesse intervenções como fez na semana passada contra o Luís Montenegro, se fizesse contra o Dr. António Costa, hoje não estávamos aqui de certeza absoluta", arrancando um aplauso dos defensores de outra estratégia política.

"Ganhe quem ganhar hoje, tem o partido mais espicaçado do que ontem", sublinhou Hugo Soares.