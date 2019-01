Rio diz que privatização de Estaleiros de Viana é "caso de sucesso"

O líder do PSD, Rui Rio, considerou, esta tarde, um "caso de sucesso" a privatização dos antigos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, aprovada pelo anterior Governo PSD/CDS.

"Conseguimos salvar a construção naval em Viana do Castelo, criar novos postos de trabalho, salvar alguns e criar mais de 300 postos de trabalho diretos ou mais de mil se considerarmos os fornecedores desta empresa. Está aqui um caso de sucesso não só do ponto de vista regional, mas também do ponto de vista empresarial e de apoio à Marinha portuguesa", declarou aos jornalista Rui Rio no final da visita aos estaleiros, cuja privatização foi uma das decisões mais contestadas na altura do Governo liderado por Passos Coelho.

A presença de José Pedro Aguiar Branco, nesta visita, acompanhando Rui Rio numa altura de grande tensão partidária interna, não tem para o líder social-democrata outra leitura senão o facto de o antigo ministro da Defesa ter liderado o processo de privatização.

"O significado da presença do antigo ministro é o facto de ele ter sido realmente o grande pivô e a pessoa que mais apostou e acreditou neste projeto, portanto é obvio. O que não seria óbvio era se não viesse hoje comigo", justificou Rio.

Quem também veio a Viana integrar a comitiva do líder do PSD nesta visita foram Marco António Costa e Carlos Abreu Amorim.