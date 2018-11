Rui Gomes da Silva é o convidado do "Às onze no Café de São Bento"

O ex-ministro do PSD e ex-vice-presidente do Sport Lisboa e Benfica, Rui Gomes da Silva é o convidado do programa "Às onze no Café de São Bento" com Paulo Baldaia e David Dinis.

Habitual comentador futebolístico, Rui Gomes da Silva vem ao programa durante uma das fases mais frágeis do Sport Lisboa e Benfica, clube que costuma defender.