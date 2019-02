Votar em Marcelo Rebelo de Sousa "não me repugnaria nada"

João Soares faz dele o mote de Helena Roseta: "No amor e na política, nunca digas nunca". Por isso, se lhe perguntarem se vai votar em Marcelo Rebelo de Sousa caso o Presidente da Republica avance para um segundo mandato, a resposta só pode ser essa.

"Não vale a pena estar a antecipar, mas não me repugnaria nada", disse o ex-ministro socialista quando questionado se votaria em Marcelo no programa da TSF "Almoços Grátis", esta quarta-feira no lugar de Carlos César, que não pode estar presente.

João Soares diz que se "revê" na forma como Marcelo Rebelo de Sousa tem conduzido o mandato: "É uma belíssima surpresa".

Tanto João Soares como David Justino consideram que o chefe de Estado fez bem em visitar o Bairro Jamaica, no Seixal, esta segunda-feira . Ambos felicitam a iniciativa e consideram que "apaziguou" a polémica em torno das acusações de racismo, motivadas por incidentes entre a polícia e os moradores do bairro.

O socialista elogiou ainda a "sobriedade" da visita sem anúncio prévio - Marcelo podia ter ido rodeado pela imprensa e divulgado fotografias na página da Presidência da Reública, mas não o fez.

Quanto às críticas do presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP), Paulo Rodrigues, que considera a visita uma tomada de posição e condena fotos "com pessoas que agrediram a polícia", João Soares diz que são "disparatadas".

O mesmo defende David Justino, notando ainda que, com as com milhares fotografias que Marcelo Rebelo de Sousa já tirou nos últimos anos, de certeza terá posado várias vezes ao lado de várias pessoas pouco recomendáveis.

O que pode fazer o Presidente, questiona o social-democrata, pedir um certificado de registo criminal a cada pessoa que lhe pede uma selfie?

Com Anselmo Crespo e Nuno Domingues