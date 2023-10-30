O desafio foi feito a Lígia Soares para criar um novo texto para uma voz, em palco, com as mulheres da tragédia grega. Tânia Alves é a voz dessa, dessas mulheres e faz a co criação com Marta Lapa que encena este espetáculo, que traz este título: Um Nó Apertado, para muitas leituras.

Uma mulher das tragédias mas que nada sabe de clássicos, nunca leu nada, afinal que mulher é esta? ou que vozes de mulheres são estas?

Quando a pergunta é feita a Tania Alves, que é aqui a atriz desta voz de mulher, também há a leitura de várias mulheres, todas as mulheres.

Uma só voz em cima do palco, pode ser um monólogo ou talvez um solilóquio, ou ambos ao mesmo tempo.

Quantas leituras podemos fazer de uma voz de mulher em cima do palco? Que parece ter vindo da tragédia grega, mas que nunca leu um livro dos clássicos e nunca ouviu falar nada disso, é apenas um nó apertado.

texto original Lígia Soares

encenação e espaço cénico Marta Lapa

cocriação e interpretação Tânia Alves

apoio à criação e figurinos Vitor Alves da Silva

música original Sandra Martins

desenho de luz Paulo Santos

fotografia Inês Matos e Valério Romão

assessoria de imprensa Showbuzz

operação técnica Maria João Arsénio

produção executiva Inês Matos

direção de produção Ruy Malheiro

coprodução Teatro Diogo Bernardes | Ponte de Lima

direção artística da Escola de Mulheres Marta Lapa e Ruy Malheiro

Um Nó Apertado, no espaço Escola de Mulheres, em Lisboa, ainda até 5 de novembro.