Um Nó Apertado, uma mulher da tragédia grega, de agora
Um Nó Apertado é o novo espetáculo da Companhia Escola de Mulheres, um texto a partir das mulheres trágicas dos clássicos, gregos.
O desafio foi feito a Lígia Soares para criar um novo texto para uma voz, em palco, com as mulheres da tragédia grega. Tânia Alves é a voz dessa, dessas mulheres e faz a co criação com Marta Lapa que encena este espetáculo, que traz este título: Um Nó Apertado, para muitas leituras.
Uma mulher das tragédias mas que nada sabe de clássicos, nunca leu nada, afinal que mulher é esta? ou que vozes de mulheres são estas?
Quando a pergunta é feita a Tania Alves, que é aqui a atriz desta voz de mulher, também há a leitura de várias mulheres, todas as mulheres.
Uma só voz em cima do palco, pode ser um monólogo ou talvez um solilóquio, ou ambos ao mesmo tempo.
Quantas leituras podemos fazer de uma voz de mulher em cima do palco? Que parece ter vindo da tragédia grega, mas que nunca leu um livro dos clássicos e nunca ouviu falar nada disso, é apenas um nó apertado.
texto original Lígia Soares
encenação e espaço cénico Marta Lapa
cocriação e interpretação Tânia Alves
apoio à criação e figurinos Vitor Alves da Silva
música original Sandra Martins
desenho de luz Paulo Santos
fotografia Inês Matos e Valério Romão
assessoria de imprensa Showbuzz
operação técnica Maria João Arsénio
produção executiva Inês Matos
direção de produção Ruy Malheiro
coprodução Teatro Diogo Bernardes | Ponte de Lima
direção artística da Escola de Mulheres Marta Lapa e Ruy Malheiro
Um Nó Apertado, no espaço Escola de Mulheres, em Lisboa, ainda até 5 de novembro.