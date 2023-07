À espera de apoios, Companhia de Teatro do Algarve adia espetáculo

A Companhia de Teatro do Algarve foi obrigada a despedir seis pessoas © Unsplash

Por Maria Augusta Casaca 21 Julho, 2023 • 14:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois de ter sido excluída do Programa de Apoio Sustentado às Artes da Direção-Geral das Artes (DGARTES), a Companhia de Teatro do Algarve (ACTA) viu com surpresa que o grupo teatral que está a ser apoiado para fazer trabalho na região, o Teatro do Elétrico, com sede na Amadora, estreou o seu novo espetáculo, em Lisboa.

"O espetáculo que eles estrearam com base nesse financiamento aconteceu há poucos dias no Teatro S. Luís, em Lisboa", estranha Luís Vicente. "Estão a fazer-se espetáculos com dinheiros que pertencem ao Algarve", exclama desagradado o diretor da ACTA. "Houve até um órgão da imprensa que falou sobre o assunto e imagine que à estreia foram o presidente da Assembleia da República, a ministra Ana Mendes Godinho e o ministro João Costa", lamenta.

Ouça a reportagem na íntegra. 00:00 00:00

Só amanhã a peça "O Livro de Pantagruel", da companhia Teatro do Elétrico, estreia em Loulé. Este é o único concelho do Algarve onde esta estrutura se propõe fazer trabalho, ao contrário da ACTA que percorria a região com os seus espetáculos.

Entretanto, a Direção Geral das Artes abriu um Concurso Pontual de Apoio à Criação, mas com a demora no lançamento do resultado, que devia ter sido conhecido até final de maio, a companhia algarvia teve de adiar um espetáculo.

A ACTA tinha agendada a estreia da peça "O Marinheiro" de Fernando Pessoa para dia 28 de julho, mas já a protelou para novembro. Luís Vicente considera impossível avançar com um espetáculo que necessita de quatro atores no palco e outras tantas pessoas de apoio na retaguarda sem apoio financeiro.

O diretor da ACTA lamenta que o Governo fale muito em coesão territorial, mas nada se veja no terreno. "É esta realidade territorial, uma companhia da Amadora vir receber dinheiro pelo Algarve e estrear o espetáculo em Lisboa", ironiza.

Neste processo, a Companhia de Teatro do Algarve foi obrigada a despedir seis pessoas.