Abril, feminino, Natália, Maria Lamas, abril 49 anos

Por José Carlos Barreto 10 Abril, 2023 • 07:30

Lugares de Coimbra, para encher a cidade, no Convento de São Francisco, Seminário Maior de Coimbra, Casa da Escrita, Museu Nacional de Machado de Castro e Museu da Ciência da Universidade de Coimbra. A voz de Margarida Mendes da Silva que programa esta terceira edição refere isso mesmo, abril e feminino, mas também sem vincar apenas esse lado das mulheres todos são fundamentais.

Uma edição onde podemos escolher três ideias chave da programação, evocar Maria Lamas a sua obra, "As Mulheres do meu País"; os 100 anos do nascimento de Natália Correia e o 49º aniversário do 25 de Abril, embora Margarida Mendes da Silva não queira só destacar estes três pilares da programação, Num total de 9 atividades.

Abril no Feminino, mas uma programação para todos, e com uma ideia inclusiva, todas atividades são de entrada gratuita, menos o espetáculo de teatro mas há cinema, arte, Literatura, Poesia, fotografia e gastronomia. 3ª edição de abril no feminino, em Coimbra até 28 de abril.