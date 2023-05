António Mega Ferreira celebrado esta noite, 22 maio, nos 25 anos da Expo 98.

MEGA FERREIRA - DIRECTOR DO CENTRO CULTURAL DE BELEM © LEONARDO NEGRAO 09.03.2007 © Leonardo Negrão

Por José Carlos Barreto 22 Maio, 2023 • 07:30

"As cores todas ficam em ti como tu ficas no mundo: exactamente", poema de António Mega Ferreira , de 2002. Agora, um grupo de amigos, a Câmara de Lisboa e a Orquestra Metropolitana de Lisboa, fazem esta homenagem a que chamaram: Todas as Cores nas tuas Mãos.

António Mega Ferreira, quando terminou a missão como comissário da Expos 98, quis retirar-se, para escrever livros e escreveu mais de 40, foi tantas coisas, mas há-de ficar sempre como o senhor Expo.

Os amigos querem lembrar António Mega Ferreira, com este espetáculo:

Leitura de Textos de António Mega Ferreira, por

Filipa Leal, Margarida Pinto Correia, Marcello Urgeghe, André e. Teodósio

Mafalda Veiga canta Parigi, de Paolo Conte - tradução e adaptação de António Mega Ferreira

Orquestra Metropolitana de Lisboa, Teresa Salgueiro, voz, Ana Pereira, violino, Pedro Neves, maestro

Teresa Salgueiro Alegria (poema de José Saramago; arr. Pedro Lima)

Antonio Vivaldi Concerto para Orquestra em Sol Menor, RV 157

António Pinho Vargas Concerto para Violino e Orquestra

Antonio Vivaldi Concerto para Orquestra em Sol Maior, Alla Rustica, RV 151

ao fim da tarde, desta segunda feira 22 de maio, a Câmara Municipal de Lisboa dá o nome de Antonio Mega Ferreira a uma rua no Parque das Nações, e a EGEAC/Castelo de S. Jorge lança um livro com textos de António Mega Ferreira e fotografias de Kenton Thatcher, sobre essa relação que teve, que tem com Lisboa.

Todas as Cores nas tuas Mãos, espetáculo de evocação de António Mega Ferreira e também no mesmo dia dos 25 anos da Expo "98, 22 de maio, às 21h99 , no Teatro Camões, em Lisboa.