Bob Dylan lançou esta sexta-feira um novo álbum de originais, o primeiro desde que foi distinguido com o Nobel da Literatura, em 2016.



Chama-se "Rough and Rowdy Ways" e é o 39.º álbum da discografia do músico norte-americano de 79 anos, mas também o primeiro com temas inéditos em oito anos, desde que lançou "Tempest", em 2012.

"Rough and Rowdy Ways" é composto por dez novas canções, incluindo "Murder Most Foul", uma balada de 17 minutos sobre o assassinato do presidente norte-americano John F. Kennedy, divulgada em março.

Já em "I contain multitudes", na qual faz referência a Anne Frank, Indiana Jones e aos Rolling Stones, Bob Dylan reflete sobre a mortalidade.

Numa rara entrevista na semana passada ao jornal New York Times, e a propósito de "I contain multitudes", Bob Dylan explicava que grande das músicas se "escrevem-se a si próprias", cabendo-lhe a ele simplesmente "cantá-las".



Na mesma entrevista, que Bob Dylan lamentou a morte de George Floyd e mostrou-se pessimista sobre o futuro do mundo e as consequências da pandemia de Covid-19.