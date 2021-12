Centenário de Alexandre Pinheiro Torres. Uma visita à casa onde viveu o escritor

Por Rute Fonseca com Cátia Carmo 27 Dezembro, 2021 • 10:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No centenário do nascimento do escritor Alexandre Pinheiro Torres, a TSF foi à porta da casa onde viveu, na Póvoa de Varzim. O escritor nasceu em Amarante e morreu em Cardiff onde, depois de um exílio, foi dar aulas, caído em desgraça por ter integrado o júri da Sociedade Portuguesa de Escritores que premiou o romance "Luanda", cujo autor, o escritor angolano Luandino Vieira, estava preso no Tarrafal.

Nos anos 90, Alexandre Pinheiro Torres publicou romances como "O Adeus às Virgens" ou "Vai Alta a Noite", em cujas páginas se respira a atmosfera da Póvoa. Muitas dessas páginas, povoadas de uma ironia ora cáustica ora amável, foram escritas nesta casa que visitámos, no número um da Rua de São Pedro. Aqui, esta segunda-feira, dia do centenário, foi descerrada a placa comemorativa da efeméride onde se lê: "Aqui viveu Alexandre Pinheiro Torres. Escritor, historiador literário e figura de proa do movimento neorrealista português."

Luís Diamantino Batista, vice-presidente da autarquia, recorda a relação profunda do escritor com a cidade da Póvoa de Varzim.

Ouça a conversa de Luís Diamantino Batista com a repórter Rute Fonseca 00:00 00:00

"Um amor muito forte que ele tem pela Póvoa de Varzim, pelo mar da Póvoa. Aliás, no seu pedido final solicitava que os seus familiares fizessem com que metade das suas cinzas fossem lançadas ao mar da Póvoa, o que foi feito pela sua mulher, Maria Olga. Veio aqui à praia da Póvoa e lançou as suas cinzas ao mar. A outra metade das cinzas foi para Amarante", recordou à TSF Luís Diamantino Batista, que esteve presente no funeral de Alexandre Pinheiro Torres.

Há dias, a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim apresentou o romance "O Adeus às Virgens", de Alexandre Pinheiro Torres, na biblioteca municipal, no âmbito das comemorações do centenário do nascimento do escritor. Além da apresentação do livro, o município da Póvoa de Varzim preparou, também para estes dias, as exposições "A Póvoa Antiga no Universo de Alexandre Pinheiro Torres" no museu municipal e "O tempo e o espaço de Alexandre Pinheiro Torres: Biblioteca particular", na biblioteca municipal.