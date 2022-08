Coldplay regressam a Portugal e atuam a 17 de maio de 2023 em Coimbra

Coldplay © Wikimedia Commons

Os Coldplay estão de regresso a Portugal e vão atuar no dia 17 de maio de 2023, no Estádio Cidade de Coimbra. A informação foi anunciada pela banda britânica num vídeo publicado no Facebook.

Os bilhetes vão ser postos à venda esta quinta-feira, às 10h00, nos locais habituais e no site da promotora Everything Is New, e têm um custo entre 65 e 150 euros

© DR

"Esta digressão destaca-se pelo conjunto de iniciativas de sustentabilidade inovadoras tais como: a produção do espetáculo utiliza energia 100% renovável em quase todos os locais; o primeiro sistema de geradores em tour no mundo, feito a partir de 40 baterias de carros elétricos BMW; bicicletas motorizadas e pistas de dança cinéticas, que permite aos fãs fazerem parte do espetáculo, criando energia através das mesmas; painéis solares e turbinas eólicas em cada espetáculo; a promessa de reduzir as emissões da tour em 50%; incentivos para encorajar os fãs a viajar de forma sustentável; e, finalmente, por cada bilhete vendido é plantada uma árvore", sublinha a Everything Is New.

O anúncio do concerto em Portugal aconteceu depois de, este ano, os Coldplay terem esgotado seis noites seguidas no Wembley Stadium, em Londres. Em 2023, a Music of the Spheres World Tour arranca em Portugal, seguindo por Espanha, Itália, Suíça, Dinamarca e Holanda. A banda britânica tem também mais espetáculos agendados no Reino Unido, nomeadamente em Manchester e Cardiff.

Segundo a promotora, "o dia 17 de maio de 2023 vai ficar marcado com o grande regresso dos Coldplay a Portugal, numa experiência imperdível - e amiga do ambiente - no Estádio Cidade de Coimbra".

O último concerto da banda britânica em Portugal foi em maio de 2012, no Estádio do Dragão, no Porto.