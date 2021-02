© Jorge Gonçalves

Jorge Silva Melo relembra que este era o momento para Arthur Miller, com a Morte de Um Caixeiro Viajante, que já deveria estar em cena no Teatro Nacional D.Maria II, estava tudo pronto, ensaiado e pode ser que possam regressar em breve aos ensaios, como deve ser o teatro, lá no local. Há trabalho ensaios para fazer no Teatro da Politécnica, mas por enquanto está tudo fechado, e há os assinantes dos Livrinhos de Teatro que com o fim da editora Cotovia, os Artistas Unidos encontraram novo parceiro, um nova editora, jovem a Snob, que edita agora os Livrinhos de Teatro, já com muitas edições e muitas peças de teatro disponiveis. Jorge Silva Melo como muitos, e como os outros Artistas Unidos, está em casa, fechado, com um espetáculo pronto, no Dona Maria, mas sem o poder apresentar, fechado em casa, olha pela janela e sente-se inquietante. Como é que havemos de voltar ao teatro, só para sublinhar as palavras de Jorge Silva Melo, a voz dos Artistas Unidos, à espera. Sem palco, os Livrinhos de Teatro dos Artistas Unidos é agora a única maneira de manter o teatro vivo.