DaBaby chegou atrasado e não se deixou mostrar nos grandes ecrãs do Super Bock Super Rock

"Onde está o DaBaby?" foi a pergunta que mais se fez durante o pequeno concerto do artista. Entrou em palco com meia hora de atraso e nem depois dos primeiros efeitos com fumo e labaredas no palco, o artista se mostrou.

Enquanto o artista não chegava, o público foi-se entretendo a dançar e a saltar com a música que o Dj de serviço ia passando, mas a desorientação em palco era notória. A comitiva do artista andava de um lado para o outro do palco à procura sabe-se lá de quê. Após mais de meia hora de espera, ouviu-se alguém pedir ao público para "fazer barulho". Será que é agora? O público esperava ansiosamente por ver DaBaby nos grandes ecrãs do palco Super Bock, mas tal não aconteceu.

Quando finalmente se mostrou e ao contrário dos artistas que atuaram antes dele, DaBaby expulsou os fotógrafos que tinham esperado bastante tempo pelo momento de o conseguir fotografar.

Deu um concerto de apenas 45 minutos em que as frases que mais se ouviram, em repetição, - e nem era a voz de DaBaby - foram "Make some noise for DaBaby" ou "Hands up".

As únicas interações do artista com o público foram os pedidos constantes para formarem um mosh pit, de forma a concentrar o maior número de pessoas num círculo e fazer a festa lá dentro.

Ao contrário das atuações anteriores, DaBaby ficou muito aquém das expectativas dos festivaleiros e não deixou as melhores recordações ao público português.