Teatro de São Luiz, julho de 2018. "Conheci a Mélanie durante o espetáculo Atlas, ela já estava lesionada e fez-me alguma confusão ver uma bailarina de muletas, com a locomoção muito afetada e propus-lhe começar a fotografar." Durante um ano, André Luís Alves acompanhou a bailarina, em casa, na fisioterapia, nos ensaios, registando cada momento e cada etapa da recuperação, até ao novo primeiro dia. "A primeira fotografia mostra o momento em que ela volta a dançar, em queda livre, mas que no fundo podia ser o momento em que ela se está a magoar. Não é, mas poderia ser."

Aquilo que poderia ser uma exposição de fotografias é agora muito mais do que isso. A voz de Mélanie surge da penumbra, preparando o olhar do público, que só depois verá todas as fotografias: "Este canto é inicialmente um lamento, uma reflexão muito íntima de um corpo que já não estava habituado a uma vida rotineira, mas é agora também uma celebração."

© DR

Culminou nesta performance que a bailarina interpreta, uma paisagem sonora, que se funde com as fotos, e daí o título escolhido pelos dois, que remete para as palavras de Raul Brandão, recuperadas por Herberto Helder, no poema Húmus, "Deitamos flores pelo lado de dentro" :"Oferecer, receber, também pela simbologia das flores, oferecer ao meu corpo e ao público. Daí ser uma peça tão intimista, e ter o público tão perto do meu corpo e tão perto de mim, e criarmos este espaço que nos é comum."

Esta quinta e sexta-feira em Lisboa no Espaço Santa Catarina. No sábado, dia 29, nas Oficinas do Convento de Montemor-o-Novo. Sempre às 19h. Um projeto com o apoio do Garantir Cultura.