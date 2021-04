F de Francisco de Sara & André

© Bruno Lopes

Por José Carlos Barreto 12 Abril, 2021 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

F For.. Podia ser levemente, "F for Fake", filme de Orson Welles sobre um dos maiores falsificadores do mundo, o húngaro Elmyr de Hory, que assinou como Picasso, Renoir ou Matisse.

Como se escreve no início, podia ser levemente, mas não é. F, é de Francisco, filho de cinco anos da dupla casal de artistas Sara e André.

F... for, de F de Francisco é uma instalação com impressões em vinil e 90 desenhos de dimensões variáveis, escolhidos entre um arquivo, que os pais do Francisco, Sara e André foram fazendo a partir de um conjunto de 800 desenhos originais em grafite, lápis de cor, lápis de cera, esferográfica, caneta de feltro, aguarela, têmpera, acrílico, a que juntaram outros desenhos, e fizeram ampliações e colagens.

São traços de uma criança, nada de uma revelação especial de artista em construção. O Francisco, deixou os pais, usarem os desenhos, até para os deformarem, ampliarem, usarem só algumas partes, onde Sara e André também acrescentaram outros traços, mas uma coisa é certa, nada é para vender apesar de ser uma galeria comercial como é a Balcony, tudo volta para casa.

Apesar de todas as modificações os desenhos são do Francisco, filho da Sara e do André, ou a exposição não se chamasse F For.

F For, de Sara e André está na galeria Balcony, em Lisboa, até 21 de maio.