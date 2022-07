Espanhol C. Tangana conquistou Portugal e Nathy Peluso trouxe a dança sensual ao Super Bock Super Rock

O artista espanhol C. Tangana © Mariscal/EPA

Por TSF 16 Julho, 2022 • 11:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O concerto do segundo dia de Super Bock Super Rock que levou os espectadores ao rubro foi C. Tangana. As expectativas para o concerto do artista espanhol eram bastante altas e o feedback do público, que vibrou no interior do Altice Arena, é unânime: foram superadas.

"Parecia que estávamos num filme", ouve-se no final do concerto, enquanto o público absorve o que aconteceu no palco Super Bock. O artista espanhol usou o seu novo álbum "El Madrileño" para transportar o público para um filme em pleno palco.

A atuação mais esperada da noite teve direito a um "mini" cenário de filme em cima do palco com cadeiras, mesas, álcool e dezenas de pessoas a atuar. Tal como era esperado, C. Tangana convidou vários artistas para cantar com ele, deixando o público ainda mais satisfeito.

Apesar de ter dado protagonismo a cada elemento do batalhão de músicos que o acompanhou, as atenções focaram-se em C. Tangana. Em pouco mais de uma hora, numa estreia pelas terras lusitanas, C. Tangana deu um concerto estrondoso e conquistou o público português.

O público dançou, saltou, aplaudiu, gritou e cantou em uníssono para o artista de música latina que até saiu do palco a pingar água, pelo espetáculo que deu.

Sempre com a ajuda do público e a perguntar "Lisboa vamos embora já, ou quê?", o músico iniciou a despedida com "Nunca Estoy" e, de seguida, foi a vez da intensa "Tú Me Dejaste De Querer". Sem nunca deixar o flamengo de lado, C. Tangana acabou o concerto da mesma maneira que o começou: a brindar. Já na despedida, enquanto se ouvia "Al Di Là", agitou uma garrafa de champanhe e atirou a bebida para o público em modo de festa.

Um concerto de que o público português se vai lembrar durante muito tempo pela intensidade e efusividade que perdurou em pouco mais que uma hora.

Muita dança e energia no concerto de Nathy Peluso

Antes de C. Tangana, já Nathy Peluso tinha atuado no palco Super Bock com um concerto cheio de dança e energia.

Com movimentos sensuais, que atingiram o pico com uma coreografia com uma rosa, que acabou por dar a uma fã, Nathy protagonizou momentos memoráveis quando fez piruetas ao longo do palco e saltou à corda.

"Confirmo que em Portugal há gente que sabe o que é festa", referiu a cantora durante a música "Sana Sana", levando o público a aplaudi-la freneticamente.

Os fãs vibraram com a dança energética da cantora argentina, que durante a atuação agradeceu diversas vezes ao público de Portugal.

"Obrigada, Portugal, por me receberem", disse a artista em português pela adesão que recebeu enquanto esteve em cima do palco.

Já no final do concerto, C. Tangana entrou em palco para um dueto com Nathy Peluso com os temas "Emergencia" e "Ateo".