Fazunchar e comer

A pandemia não quebrou a tradição. E no último dia do festival de arte urbana, todos estão convidados a juntar-se ao piquenique comunitário que encerra a terceira edição do Fazunchar. Cada um leva apetite e farnel. E o Jardim Público volta a ser o palco do convívio gastronómico.

Depois das cores e dos traços dos novos murais, dos concertos, das conversas, das instalações e exposições, depois de nove dias de comunhão entre a arte e o território, termina este domingo mais uma edição do Fazunchar, que durante nove dias agitou os lugares e as gentes de Figueiró dos Vinhos. Este ano, tal como na edição de 2020, a organização foi surpreendida pela visita de muitos portugueses, que optaram por ficar em Portugal durante as férias de agosto, mapeando novos lugares do país, e juntando-se à festa que faz da partilha e da descoberta um modo de ser e de estar. Durante o fim de semana, há visitas guiadas, pelas obras realizadas durante o evento e sede para uma Volta dos Vinhos (uma das novidades da edição deste ano). Lara Seixo, da organização do Fazunchar explica como participar no piquenique comunitário, que mais uma vez encerra os 9 dias de festa em Figueiró dos Vinhos.

"O meu Emigrante é uma mulher e tem cores que fazem lembrar o verão"

Desafiada a reinterpretar a obra do pintor José Malhoa, uma das iniciativas que se mantêm no festival, a ilustradora Teresa Rego escolheu o quadro "O Emigrante". As cores esbatidas e tristes do original deram lugar ao vermelho, azul e amarelo. E o homem do campo com cajado, é nos postais desenhados pela ilustradora, uma mulher. A artista apresenta na TSF a colecção de postais, agora disponíveis no Museu de Figueiró dos Vinhos.