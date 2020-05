Festivais de música proibidos até ao final do verão

O Rock in Rio em Lisboa © Sara Matos/Global Imagens (arquivo)

Por Hugo Neutel 07 Maio, 2020 • 15:58

O governo decidiu proibir a realização de festivais de música até ao final do verão. No comunicado do conselho de ministros desta quinta-feira, o executivo escreve que impôs "a proibição de realização de festivais de música, até 30 de setembro de 2020, e a adoção de um regime de caráter excecional dirigido aos festivais de música que não se possam realizar no lugar, dia ou hora agendados, em virtude da pandemia".

O governo explica que "para o caso de espetáculos cuja data de realização tenha lugar entre o período de 28 de fevereiro de 2020 e 30 de setembro de 2020, e que não sejam realizados por facto imputável ao surto da pandemia da doença COVID-19, prevê-se a emissão de um vale de igual valor ao preço do bilhete de ingresso pago, garantindo-se os direitos dos consumidores".