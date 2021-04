Fim do Mundo...Ou Talvez Não!

© Alipio Padilha

Por José Carlos Barreto 16 Abril, 2021 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Hoje que é sexta feira, talvez se perceba melhor esta ideia, e nesta sexta feira Cláudia Dias é a voz do oráculo, é o fim do mundo, ou então não, e neste contexto talvez se perceba melhor, parece mesmo que tudo está a ruir. As alterações climáticas, a digitalização da vida, do trabalho, das relações, as fake news, a ameaça do neofascismo e do ódio e do neoliberalismo.

A fechar o ciclo Claudia Dias vai mostrar todas as peças destes sete anos, sete peças, sendo que nesta, a mais recente Sexta feira:O Fim do Mundo...Ou então Não, a artista encarna a Pitonisa, a mulher que evoca os oráculos para anunciar os males do futuro.

A mulher sozinha, em palco que lê e até canta os oráculos, que anunciam o fim do mundo, o texto a música e a letra cantada, uma nova forma de Cláudia Dias se apresentar em palco.

Em palco os desenhos de António Jorge Gonçalves e a música de Vasco Vaz e Miguel Pedro

vão lã estar todos os dias da semana, que fazem este ciclo que encerra com sexta feira. O sábado será um outro projeto, documental, em livro, que vai perpetuar a semana inteira.

Sexta feira: O Fim do Mundo...ou então não!; vai estar para a semana na sala Mario Viegas do Teatro S.Luiz em Lisboa, sábado 24 de abril às 11 da manhã.