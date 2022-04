Governo decreta "luto nacional no dia do funeral" de Eunice Muñoz

A atriz Eunice Muñoz © André Luís Alves / Global Imagens

Pedro Adão e Silva, ministro da Cultura, revelou à TSF esta sexta-feira de manhã que o Governo tencionava decretar "luto nacional no dia do funeral" de Eunice Muñoz. Faltava apenas coordenarem-se com a família da atriz e o Presidente da República. Pouco depois, essa intenção confirmou-se.

"É essa a nossa intenção e dá corpo ao sentimento que o país tem nesse momento", adiantou.

"Sempre a celebrou e aplaudiu. É a senhora teatro, mas também do cinema e televisão. Para aqueles que já a acompanham há mais tempo, também vimos essas rugas a chegar, a evoluir e a consolidar essa natureza que todos reconhecemos. Há consenso em torno do talento, sem o qual é impossível a afirmação artística, e em torno do lado humano. O reconhecimento do público existiu mesmo nos vários momentos, tanto no teatro como na televisão. Tivemos a sorte e o privilégio de Eunice Muñoz e ela teve também a justiça de a ter em vida", acrescentou.

Eunice Muñoz morreu esta sexta-feira, no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, segundo o filho da atriz, tendo completado em novembro 80 anos de carreira.

Em abril do ano passado, Eunice Muñoz foi condecorada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada, cerca de três anos depois de ter recebido a Grã-Cruz da Ordem de Mérito.

Notícia atualizada às 12h01