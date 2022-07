Harry Styles em Lisboa. O concerto que se transforma em desfile de moda

Por TSF 31 Julho, 2022 • 18:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O concerto de que milhares de jovens estão à espera há mais de dois anos é já esta tarde. A multidão de pessoas que fazem fila em frente à Altice Arena espera ansiosamente pela abertura das portas para conseguir um bom lugar.

Mini-ventoinhas, guarda-sóis, toalhas de praia e água são os acessórios trazidos para aguentar horas e horas à espera. O público alvo são maioritariamente raparigas na casa dos 20 que se vestem a rigor para o concerto.

Roupa de várias cores, óculos em forma de coração, brilhantes e plumas das mais variadas cores... É o caso de Joana Gonçalves, de 24 anos que é fã de Harry Styles desde 2011. A bracarense diz que os acessórios coloridos e com brilhantes fazem "parte da 'vibe' do cantor e da comunidade de fãs".

Quando questionadas sobre a razão pela qual se vestiram de tantas cores diferentes, o grupo de amigas que se deslocou de Guimarães até Lisboa de propósito para o concerto explica que o espetáculo se transforma num "desfile de moda" e que o objetivo é "ver quem vem mais bem vestido que ele".

O concerto está esgotado desde 2020 e as centenas de bilhetes que foram postos à venda há menos de um mês voaram em minutos. Quem tem ingresso desde a primeira data anunciada garante que está à espera há exatamente 972 dias e quem conseguiu um "achado" na tarde do dia anterior ao concerto, como Adriana Cândido, teve de se apressar para comprar o último bilhete do comboio de Faro para a capital.

"Tentei os dias todos há vários meses, estava tudo esgotado, então este [bilhete] foi uma coisa caído do céu", refere.

Depois da separação dos One Direction, as fãs estavam à espera que fosse Zayn Malik a destacar-se numa carreia a solo, mas foi o membro mais novo da banda que surpreendeu o público com o sucesso que tem atingido.

De acordo com as seguidoras do artista, "Sign Of The Times", "Matilda" e "As It Was" são as músicas "obrigatórias" no concerto e como é a última atuação da tour europeia, esperam que a "Fine Line" faça parte do alinhamento, já que é um tema que não é tocado desde o primeiro concerto da tour.