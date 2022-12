"Ícone de Portugal." Marcelo e ex-vereador de Paris recordam Linda de Suza

A cantora Linda de Suza © António Cotrim/Lusa

Por Guilhermina Sousa com Cátia Carmo 28 Dezembro, 2022 • 12:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Marcelo Rebelo de Sousa recorda Linda de Suza como um ícone do país e figura emblemática. Numa nota publicada no site da Presidência, em que destaca o percurso da cantora, o Presidente da República lembra as suas origens modestas que a levaram a procurar "melhor sorte" fora do país.

"Linda de Suza fica na nossa memória como exemplo de determinação e de fidelidade. Foi um ícone francês da imigração portuguesa e, portanto, um ícone de Portugal", pode ler-se na nota de Marcelo.

O chefe de Estado lembra que, em 1970, Linda de Suza tornou-se, em França, "a portuguesa" por excelência devido ao seu percurso marcado por discos de ouro e platina, bem como concertos no Olympia.

"Ao longo dos anos, manteria sempre explícitas, nos muitos álbuns e singles que gravou, as referências ao seu país de origem e à sua odisseia pessoal, simbolizadas na expressão 'mala de cartão' (a única bagagem que levou consigo), título que usaria para um livro autobiográfico, depois adaptado para uma série televisiva", recordou o Presidente da República.

Hermano Sanches Ruivo, que foi vereador na Câmara de Paris, sublinha que, até mesmo entre os mais jovens, todos os portugueses emigrados em França sabem quem é Linda de Suza e conta que esteve com a cantora pela última vez antes da pandemia, em 2018.

"Falámos da carreira, de como é que ela gostaria de apoiar jovens talentos da música lusodescente em França, que é uma das fraquezas. Não temos artistas na frente como têm outras comunidades que tantos conhecem. Ela tinha no coração o sentimento de não ter sido devidamente apoiada e de ter vivido momentos sozinha", revelou à TSF Hermano Sanches Ruivo.