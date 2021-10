Iminente, o Festival da cultura urbana

O Festival Iminente está de regresso © Paulo Alexandrino/Global Imagens

07 Outubro, 2021

Na música há muitas e diversas propostas, em três palcos, ao longo dos quatro dias do festival, que vão de Pongo, Plutónio, Scúru Fitchádu ou Dj Ride, no primeiro dia, a Toty Sa'Med, CelesteMariposa, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, Ricardo Toscano, Cintia, Paus, Julinho KSD, Batida e Dino D'Santiago, no dia 8, Prétu, Nenny ou Branko, dia 9, ou David Bruno, Jorge Palma, Ana Moura e Fogo Fogo, no dia 10, último do Iminente. Um Festival onde Comunidade, Cultura e Pertença são palavras-chave.