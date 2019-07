Arqueólogos descobrem centro metalúrgico anterior a Cristo no Alentejo

A equipa da escola de campo de arqueologia South-West Archaeology Digs (SWAD) encontrou "evidências de toda uma cadeia de produção de metais" e foram identificadas várias estruturas datadas da época Romano Republicana (século I a.C.).

"Ainda não sabemos se se trataria de produção de ferro ou bronze, mas as análises químicas a realizar após a campanha de escavação logo nos darão essa informação", afirma o arqueólogo Rui Monge Soares, em comunicado. Os arqueólogos acreditam que os minérios eram provenientes de áreas envolventes ao Castelo Velho de Safara, como as jazidas da Serra da Preguiça e a zona mineira de Barrancos.

"Estamos a descobrir um povoado que pertence à memória de todos e que é um património altamente relevante sobretudo para a população do concelho de Moura", adianta a arqueóloga Mariana Nabais.

"Destacam-se vários troços de muralha à qual estão adossados diversos pequenos compartimentos provavelmente destinados ao armazenamento de recursos alimentares. Paralela à muralha, encontrou-se uma via de circulação junto da qual se terá desenvolvido a zona residencial do povoado. A cultura material confirma a presença romana, mas indicia também uma forte presença de populações da II Idade do Ferro (séculos IV a II a.C.), havendo igualmente vestígios cerâmicos datados do 3º milénio a.C., de cronologia Calcolítica", reforça a mesma responsável.

Estas descobertas surgem agora depois de uma primeira campanha de escavação no Castelo Velho de Safara, em 2018. Desde junho que os arqueólogos estão de volta ao terreno, com uma equipa constituída por membros de mais de 10 nacionalidades diferentes e com a direção científica dos dois arqueólogos portugueses.

Durante a escavação têm vindo a decorrer atividades pedagógicas envolvendo grupos da comunidade local e no dia 20 de julho haverá um 'Dia Aberto', para que o público possa visitar o Castelo e a escavação, e apreciar os artefactos descobertos no local.

Uma exposição sobre os trabalhos desenvolvidos pela equipa de arqueólogos estará patente da Casa da Moagem de Safara, no final das escavações, a partir de 30 de agosto.