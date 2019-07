© Reprodução Youtube

João Gilberto, cantor e compositor brasileiro, morreu este sábado, aos 88 anos, avança o Globo .

Aquele que é considerado um dos pais da Bossa Nova estava com problemas de saúde e a família já confirmou a morte.

João Gilberto foi um dos nomes mais influentes da música brasileira e deixa para a história álbuns como "Chega de Saudade" (1958), "Getz/Gilberto" (1964) e "O amor, o Sorriso e a Flor" (1960).

A história de quem fica para a História

Não "Chega de Saudade" para ter tanto "Amor em Paz" neste autor que foi a verdadeira "Aquarela do Brasil". Um "Astronauta" da música brasileira.

Inventor de "Voz e Violão", que teve os seus "Caminhos de Pedra" nos anos cinquenta quando se viu rejeitado pela cena musical do Rio de Janeiro e regressou a casa sem sair à rua. Sempre no quarto com a guitarra debaixo do braço em busca de ritmos e harmonias que deram forma definitiva a um estilo que seria visto como revolucionário.

Assim nasceu uma Bossa Nova para o mundo a partir de 1957 e foi tudo "Bim Bom", ainda no tempo das 78 rotações por minuto (RpM).

Depois do lançamento do álbum "Chega de Saudade", a nova batida do violão tornou-se moda entre os jovens universitários. Este disco influenciou geração após geração da música brasileira, desde Gilberto Gil, a Caetano Veloso, passando por Chico Buarque.

João Gilberto sintetizou a Musica Popular Brasileira nos seus passos fundamentais: o ritmo, a harmonia, a batida de violão e a técnica de canto. Além disso, o seu estilo, apesar de revolucionário, não rompeu com a música do passado, uma vez que João Gilberto gravou nos seus discos velhas composições de Ary Barroso e Dorival Caymmi.

Logos nos primeiros tempos, o compositor vai para Nova Iorque, a partir dos anos sessenta, onde grava com a banda de Jazz de Stan Getz, que foi o melhor álbum do ano em 1963, nos Estados Unidos da América, com a participação de Tom Jobim e Astrud Gilberto.

Para a história ficam 21 álbuns de estúdio e ao vivo, além de participações em trabalhos de outros músicos.

Um dos filhos do cantor brasileiro confirmou a informação nas redes sociais.

"O meu pai morreu. A sua luta foi nobre, tentou manter a dignidade ao perder a soberania", escreveu João Marcelo, filho do cantor, no Facebook. "Gostaria de agradecer a Maria do Ceu por estar ao seu lado no final. Ela foi sua verdadeira amiga e companheira", acrescentou.