O Médio Oriente em Amarante

A banda de Tarek Abu Kwaik vai levar o Shamstep a Amarante, estilo de música eletrónica do Médio Oriente que combina os elementos mais tradicionais do Dabke - música e dança folk de vários países daquela zona do globo, Síria, Libano, Jordânia e Palestina - com instrumentos eletrónicos dos nossos dias.

Ouça a conversa com Tarek Abu Kwaik, dos 47 Soul 00:00 00:00

A música, a dança, o tradicional, o contemporâneo. Os sons do Médio Oriente de uma banda com origens na Palestina que diz cantar "sobre a Liberdade".

Os 47 Soul vão actuar na sexta-feira 26, dia de abertura do festival Mimo, no Parque Ribeirinho. Nesse dia, à tarde, vão participar do Workshop Dabke - Música e dança da Palestina.

O vocalista Tarek Abu Kwaik diz que essa ligação ao público é uma riqueza porque descobrem pontos comuns com outros povos e sons: "Os ritmos do mundo estão ligados - talvez nos diga que há algo maior ainda do que a música."