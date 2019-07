O trap-concertina de Chico da Tina

© Instagram/Chico da Tina

Por Miguel Fernandes 24 Julho, 2019 • 12:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Mimo chegou a Portugal em 2016 mas só à 4.ª edição apresentou o Prémio Mimo de Música no nosso país. De mais de uma centena de concorrentes, seis foram escolhidos pelo júri e submetidos ao voto popular. A rapper Russa venceu o prémio revelação e vai gravar um disco com a Valentim de Carvalho e Chico da Tina foi o vencedor do Prémio Mimo de Música. V

Pub Pub

Conheça o Francisco da Concertina 00:00 00:00

Pub Pub

Francisco da Concertina - Chico da Tina - reúne em si o cruzamento do hip hop e do trap - um estilo de rap - com a concertina, e usa e abusa do calão na sua prosa musical. Trapalhadas é o nome do único trabalho editado, um EP com cinco músicas: "Põe-te Fino", "Musa", "Deus Nos Livrai", "Guxi" e "Mobilete".

Dos seis concorrentes na fase final ao Prémio Mimo de Música foi Chico da Tina que venceu pelo voto popular. Foram mais de 10 mil os votos totais nos seis finalistas e Chico da Tina foi o que reuniu maior votação.

Vai, assim, atuar no palco do festival Mimo este sábado em Amarante, e em outubro no Brasil.