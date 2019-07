Prémio Mimo de Música leva músicos portugueses a palcos de Amarante e Brasil

© Octavio Passos/Global Imagens

Amaura, Chico da Tina, Cordel, Llama Virgem, Madrepaz ou Russa são os candidatos a mostrar a sua música no palco principal do Mimo em Amarante e também numa das edições brasileiras, em outubro, no Rio de Janeiro ou em São Paulo.

Os seis candidatos estão até domingo 21 de Julho em votação no site do festival .

Amaura é uma voz da Soul e do R& B, Chico da Tina (ou Francisco da Concertina) mistura o trap, a concertina e as gírias regionais de Viana do Castelo, a dupla Cordel celebra o encontro da música tradicional portuguesa com ritmos brasileiros e africanos, os lisboetas Llama Virgem assumem a crítica social com uma sonoridade indierock, também de Lisboa, os Madrepaz, concorrem com a sua pop xamanica há ainda o Hip-Hop da rapper russa.

O vencedor vai abrir o palco principal no Parque Ribeirinho de Amarante, no sábado 27, às 20h. Consulte o site do festival Mimo, oiça os 6 candidatos e ajude a escolher aquele que vai atuar em Amarante e, em Outubro, também no Brasil.