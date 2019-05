2019 Billboard Music Awards- Show - Las Vegas, Nevada, U.S., May 1, 2019 - Madonna performs with Maluma (not shown). REUTERS/Mario Anzuoni © REUTERS

Os bilhetes para os três concertos de Madonna, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, esgotaram em meia-hora, avançou à TSF a promotora de eventos Everything Is New.

Os ingressos para os espetáculos que terão lugar nos dias 16, 18 e 19 de janeiro de 2020 foram postos à venda às 10h00 desta manhã e, apenas 30 minutos depois, já se encontravam esgotados.

Está já confirmada uma data extra, para aqueles que não conseguiram bilhete para os três primeiros concertos. O quarto espetáculo acontecerá a 21 de janeiro e os bilhetes estão já à venda.

O preço dos bilhetes varia entre os 75 e os 400 euros, sendo que cada pessoa só pode adquirir quatro bilhetes no ato da compra.

Estes concertos inserem-se na nova digressão da cantora, "Madame X", que arranca a 12 de setembro, em Nova Iorque.

O 14.º álbum de estúdio de Madonna, que dá nome a esta tour, é editado a 14 de junho. O álbum foi gravado ao longo do último ano e meio em 18 meses em Portugal, Inglaterra e Estados Unidos da América, tendo sido criativamente influenciado pela cidade de Lisboa, onde a cantora agora vive.

A primeira faixa do álbum divulgada foi "Medellín", um dueto com o cantor colombiano Maluma. O single foi lançado a 17 de abril, ao mesmo tempo que a pré-venda do álbum.

O segundo single, "Crave", foi lançado a 10 de maio e conta com a participação do rapper norte-americano Swae Lee.

Já divulgada foi também a canção "Future", que Madonna interpretou com o rapper Quavo, na final do Festival da Eurovisão da Canção, em Israel.

O disco conta ainda com uma versão do tema "Faz Gostoso", da portuguesa Blaya, que Madonna interpreta em dueto com a cantora brasileira Anitta.

Notícia atualizada às 12h11