Carlos do Carmo morreu esta sexta-feira, aos 81 anos

"Lisboa, menina e moça" vai passar a ser a canção oficial da capital portuguesa. É a homenagem da cidade ao fadista Carlos do Carmo, que morreu na sexta-feira, aos 81 anos.

Foi uma decisão unânime dos vereadores da autarquia, de todos os partidos, num "gesto inédito", revelou esta manhã o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina. "No fundo, é tornar oficial aquilo que povo há muito já fez."

"Nenhum outro interpretou a alma e o sentir da cidade de Lisboa", ao longo da sua longa carreira, destacou o autarca, à margem das cerimónias fúnebres do fadista, que decorrem esta segunda-feira.

A cidade de Lisboa vai ainda homenagear Carlos do Carmo atribuindo o seu nome "a uma rua, um parque ou equipamento".

Esta segunda-feira foi decretada pelo Governo como dia de luto nacional pela morte do fadista, dia em que decorrem as cerimónias fúnebres, abertas a todos os que queiram prestar uma última homenagem, cumprindo as regras de segurança sanitária associadas à pandemia de Covid-19.

O funeral será depois realizado num cemitério em Lisboa, cerimónia esta reservada à família e amigos mais próximos.