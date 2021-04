Mário Viegas "não morreu". O depoimento emocionado de Maria do Céu Guerra

© Arquivo DN

No dia em que passam 25 anos, da morte do ator, encenador e declamador, Mário Viegas, os colegas de palco e os amigos, desdobram-se em memórias e homenagens.

São unânimes em colocar Mário Viegas na galeria dos maiores do teatro português do século XX.

É o caso de Maria do Céu Guerra, que aceitou partilhar com a TSF, uma reflexão emotiva sobre Mário Viegas, publicada na página pessoal no Facebook.

Mário Viegas nasceu em Santarém, em 1948, estudou História, na faculdade de letras, em Lisboa.

E estudou Teatro, no Conservatório do Porto.

Mário Viegas "não morreu". Ouça aqui o testemunho de Maria do Céu Guerra. 00:00 00:00

Estreou-se no teatro, com Carlos Avilez, no Teatro Experimental de Cascais, corria o ano de 1968, na peça "Comissário de polícia".

Está ligado à fundação de três companhias de teatro, destacando-se a Companhia Teatral do Chiado, ao lado de Juvenal Garcês e Simão Rubim.

Gravou poesia, fez filmes e programas de televisão, mas nunca deixou de fazer teatro, até morrer, em 1996.