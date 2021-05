Por Nuno Domingues 05 Maio, 2021 • 18:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Morreu o ator Cândido Ferreira, vítima de cancro. A informação foi confirmada à TSF pelo filho do ator, o realizador Ivo Ferreira.

Foi um dos fundadores do grupo de Teatro "O Bando", que dirigiu na primeira década de vida do grupo sediado em Palmela. Depois disso, colaborou com numerosas companhias, desde o Teatro Experimental do Porto, à Cornucópia e Artistas Unidos.



A carreira tinha começado em Paris, no teatro operário, em 1971, com Hélder Costa. Recebeu o prémio Garrett de interpretação teatral masculina, pela participação em A Comunidade, a partir de um texto de Luiz Pacheco.

Na televisão, participou em telefilmes, séries e novelas. Foi mesmo uma cara constante no grande e no pequeno ecrã, nas últimas quatro décadas.

No cinema, uma das primeiras participações foi nos Canibais, de Manoel de Oliveira. As últimas participações no cinema foram nos filmes, a Herdade, de Tiago Guedes, e Cartas de Guerra, realizado pelo filho, Ivo Ferreira.

Ouça aqui o programa Uma Questão de ADN