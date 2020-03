Max Von Sydow no festival Fantasporto, em 2008 © José Mota/Arquivo Global Imagens

Por Rui Polónio e Cláudia Arsénio 09 Março, 2020

O histórico ator que jogou xadrez com a morte no filme "O Sétimo Selo" de Ingmar Bergman morreu no domingo, aos 90 anos.

Foi, aliás, a colaboração com o realizador sueco que consagrou Max Von Sydow em filmes como "Morangos Silvestres", "A Fonte da Virgem" e tanto outros.

As gerações mais recentes conheciam-no pelo papel de "corvo de três olhos" na série "Guerra dos Tronos", depois de Hollywood lhe ter dado fama mundial com filmes de culto como "Flash Gordon", "Duna" de David Lynch, "Relatório Minoritário" de Spielberg, "O Exorcista" ou "Guerra das Estrelas".

No total, o ator participou em mais de 160 filmes e séries de televisão.

A morte de Von Sydow foi confirmada pela mulher à agência France Press.

"É com o coração partido e uma infinita tristeza que sentimos a extrema dor de vos anunciar a partida de Max von Sydow a 8 de março de 2020", anunciou.

Max von Sydow tinha nacionalidade francesa desde 2002 e vivia em França com a realizadora e produtora Catherine Brelet. Foi condecorado com a Ordem da Legião de Honra de França em 2011.

Em 2008, Max von Sydow esteve em Portugal, a convite do festival Fantasporto.