Mulheres, As Muitas Mulheres em Cada Uma

Luciene Balbino diz que gosta de ouvir as histórias das pessoas, e que mete logo conversa e é desses momentos que saem estas duas peças, que nada têm a ver uma com a outra, a não ser que as duas têm mulheres, Relação Abusiva é a história com muitas histórias de abusos e a violência de Maria das Dores. Esta mulher, podem ser várias mulheres, todas as mulheres, mas Luciene Balbino ouviu estas histórias aqui em Portugal, uma vida de abusos desde a infância. Uma mulher em palco conta estas histórias de Relações Abusivas, na outra peça são três mulheres, numa sala de espera para fazerem uma mamografia, cada uma, como se apresenta não é afinal, como é lá dentro, no final da peça. As várias faces das mulheres, ou à beira do precipício, ou em relações abusivas, quantas mulheres podem olhar para este palco e sentir a vida ali à frente.

Relação Abusiva: Autora: Luciene Balbino; Encenadora: Daniela Marques; Atriz: Florbela Oliveira.

Mulheres à Beira do Precipício: Autora: Luciene Balbino; Encenadora: Florbela Oliveira; Atores: Teresa Coelho, Carlota Vidigueira, Daniela Marques, Artur Malheiro, Andreia Santos, Sofia Carô e Filipe Lopes.

Relação Abusiva estreia amanhã quinta feira 20 de Fevereiro, no Teatro do Bairro, no Bairro Alto em Lisboa, às 21h30 e depois fica domingo às 17h00 e depois de quinta 26 a sexta 28 às 21h30, no caso das Mulheres à Beira do Precipício fica também no teatro do Bairro de 20 a 22 de fevereiro sempre às 21h30.